Azam Khan News: सजा के बाद अन्य मुकदमों में जमानत क्यों वापस ले रहे आजम खान? 83 केस हैं विचाराधीन

जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पैनकार्ड मामले में सात साल की सजा मिलने पर जेल गए सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला ने अन्य मुकदमों में जमानतें वापस लेनी शुरू कर दी हैं। आजम खान ने नौ मुकदमों में जमानत वापस ली है, जबकि अब्दुल्ला के भी अब तक छह मुकदमों में जमानत वापस हो गई है।

इसके पीछे मंशा है कि जमानतें वापस लेने के बाद वह सभी मुकदमों के ट्रायल के दौरान जेल में होना माने जाएंगे और किसी में भी मुकदमे में सजा होने पर जेल में बिताई अवधि उसमें शामिल की जाएगी। 83 मुकदमों में चल रहा ट्रायल

प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में आजम खां पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें ज्यादातर मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। 13 मुकदमों में फैसला भी आ चुका है। उन्हें सात मामलों में सजा मिल चुकी है, जबकि छह मुकदमों में वह बरी हो गए हैं। उनके मुकदमों की सुनवाई बहुत तेजी से चल रही है।

दो पैनकार्ड मामले में सात साल की सजा के बाद बेटे संग जेल में हैं आजम इसी माह में 18 दिन में तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है। इनमें 17 नवंबर को दो पैनकार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को सात साल की सजा सुनाई गई। इससे पहले तक वह सभी मुकदमों में जमानत कराकर बाहर आ गए थे, लेकिन पैनकार्ड मामले में सजा के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद उन्होंने अन्य मुकदमों में अपनी जमानतें वापस लेनी शुरू कर दी हैं। उनके साथ ही अब्दुल्ला भी अपने अन्य मुकदमों में जमानत वापस ले रहे हैं। अब तक आजम खान ने अपने नौ मुकदमों में जमानत वापस ले ली है, जबकि अब्दुल्ला ने भी छह मुकदमों में जमानत वापस ली है।