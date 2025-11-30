Language
    Azam Khan News: सजा के बाद अन्य मुकदमों में जमानत क्यों वापस ले रहे आजम खान? 83 केस हैं विचाराधीन

    By Bhaskar Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:18 PM (IST)

    सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला पैनकार्ड मामले में सजा के बाद अन्य मुकदमों में जमानतें वापस ले रहे हैं। आजम खां ने नौ और अब्दुल्ला ने छह मुकदमों में जमानत वापस ली है। इसका कारण है कि मुकदमे में सजा होने पर जेल में बिताई अवधि शामिल की जा सके। वर्तमान में आजम खां के खिलाफ 83 मुकदमे विचाराधीन हैं।

    Hero Image

    आजम खान।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पैनकार्ड मामले में सात साल की सजा मिलने पर जेल गए सपा नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला ने अन्य मुकदमों में जमानतें वापस लेनी शुरू कर दी हैं। आजम खान ने नौ मुकदमों में जमानत वापस ली है, जबकि अब्दुल्ला के भी अब तक छह मुकदमों में जमानत वापस हो गई है।

    इसके पीछे मंशा है कि जमानतें वापस लेने के बाद वह सभी मुकदमों के ट्रायल के दौरान जेल में होना माने जाएंगे और किसी में भी मुकदमे में सजा होने पर जेल में बिताई अवधि उसमें शामिल की जाएगी।

    83 मुकदमों में चल रहा ट्रायल


    प्रदेश में भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में आजम खां पर ताबड़तोड़ मुकदमे दर्ज किए गए थे। इनमें ज्यादातर मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन हैं। 13 मुकदमों में फैसला भी आ चुका है। उन्हें सात मामलों में सजा मिल चुकी है, जबकि छह मुकदमों में वह बरी हो गए हैं। उनके मुकदमों की सुनवाई बहुत तेजी से चल रही है।

    दो पैनकार्ड मामले में सात साल की सजा के बाद बेटे संग जेल में हैं आजम

    इसी माह में 18 दिन में तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है। इनमें 17 नवंबर को दो पैनकार्ड मामले में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला को सात साल की सजा सुनाई गई। इससे पहले तक वह सभी मुकदमों में जमानत कराकर बाहर आ गए थे, लेकिन पैनकार्ड मामले में सजा के बाद उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद उन्होंने अन्य मुकदमों में अपनी जमानतें वापस लेनी शुरू कर दी हैं। उनके साथ ही अब्दुल्ला भी अपने अन्य मुकदमों में जमानत वापस ले रहे हैं। अब तक आजम खान ने अपने नौ मुकदमों में जमानत वापस ले ली है, जबकि अब्दुल्ला ने भी छह मुकदमों में जमानत वापस ली है।

    अधिवक्ता ने बताया कारण

    सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि जमानतें वापस होने पर आजम खान और अब्दुल्ला अन्य मामलों में भी जेल में बंद होना माने जाएंगे। यदि उन्हें किसी अन्य मामले में सजा होती है तो जेल में बिताई अवधि सजा में कम हो जाएगी।
    संयुक्त निदेशक अभियोजन रोहताश कुमार पांडेय ने बताया कि आजम खान के खिलाफ वर्तमान में 83 मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। इनमें 64 एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रहे हैं, जबकि 19 मामले एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रहे हैं।