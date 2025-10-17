आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मामले में पांच नवंबर को होगी सुनवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान के खिलाफ शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में मिलाने के मामले में भी बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र देने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब पांच नवंबर को सुनवाई होगी। यह मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र में बनी आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है।

आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने शत्रु संपत्ति को जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया था। इस पर जांच कराई गई थी। राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने जांच के बाद 14 मार्च 2020 को अजीमनगर थाने में आजम खां के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि ग्राम सींगनखेड़ा में ताहिर हुसैन खां की जमीन थी, जो पाकिस्तान चले गए थे।