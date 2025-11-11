आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले में अंतिम बहस पूरी, आज आ सकता है कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के विरुद्ध भड़काऊ भाषणबाजी के एक मामले में मंगलवार को फैसला आ सकता है। इसमें अंतिम बहस पूरी हो चुकी है।

पत्रावली फैसले के लिए लगी है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे।

इस दौरान उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कई मुकदमे जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला सिविल लाइंस कोतवाली का है। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।