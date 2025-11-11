Language
    आजम खां के भड़काऊ भाषण मामले में अंतिम बहस पूरी, आज आ सकता है कोर्ट का फैसला

    By Bhaskar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 09:22 AM (IST)

    रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में आज फैसला आने की संभावना है। यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित है, जब आजम खां पहली बार चुनाव लड़े थे। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के विरुद्ध भड़काऊ भाषणबाजी के एक मामले में मंगलवार को फैसला आ सकता है। इसमें अंतिम बहस पूरी हो चुकी है।

    पत्रावली फैसले के लिए लगी है। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और जीते भी थे।

    इस दौरान उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के कई मुकदमे जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हुए थे। इनमें एक मामला सिविल लाइंस कोतवाली का है। मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है।

