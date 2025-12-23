Language
    आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण में नहीं हो सकी सुनवाई, दी गई नई डेट

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब सात जनवरी को सुनवाई होगी। ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के खिलाफ डूंगरपुर प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब सात जनवरी को सुनवाई होगी।

    डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में गरीबों के लिए आसरा आवास बनवाए थे। यहां पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर तोड़ दिया गया था। इन लोगों ने ही भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    11 लोगों की ओर से दर्ज अलग-अलग मुकदमों में आरोप है कि सपा सरकार में आजम खान के इशारे पर पुलिस और सपाइयों ने बस्ती में आसरा आवास बनाने के लिए उनके घरों को जबरन खाली कराया था। उनका सामान लूट लिया और मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया था।

    इन मुकदमों में पहले आजम खान नामजद नहीं थे, लेकिन अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी और उनके बयानों के आधार पर पुलिस ने आजम खान को भी आरोपित बनाया था। इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। इनमें छह मामलों में फैसला हो चुका है। पांच मामले अब भी विचाराधीन हैं। पांचों मामलों की एक साथ सुनवाई की जा रही है।