आजम खान के 3 मामलों में सुनवाई टली, डासना जेल में बंद होने से अधिवक्ताओं ने लगाई हाजिरी माफी

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खान ईडी की ओर से दर्ज कराए एक मुकदमे में गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं। इसके चलते मंगलवार को उनके मुकदमों की सुनवाई नहीं हो सकी। उनके अधिवक्ताओं ने सभी मामलों में प्रार्थना पत्र देकर न्यायालय को इसकी जानकारी दी और उनकी हाजिरी माफी भी गई।

इनमें एक मामला डूंगरपुर प्रकरण का था। डूंगरपुर प्रकरण वर्ष 2016 का है। तब प्रदेश में सपा की सरकार थी और आजम खान कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में गरीबों के लिए आसरा आवास बनवाए थे।

यहां पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर तोड़ दिया गया था। इन लोगों ने ही भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए थे।

इसकी सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। आजम खान के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि इसमें अब 17 नवंबर को सुनवाई होगी।

दूसरा मामला क्वालिटी बार की जगह कब्जाने का है। 21 नवंबर 2019 को तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप लगाया था कि आजम खान ने मंत्री रहते हुए जिला सहकारी संघ की जमीन पर बने क्वालिटी बार की 302 वर्ग मीटर जगह अपनी पत्नी को 1200 रुपये किराये पर दिलवा दी थी।

बाद में इसमें आजम खान के बेटे को भी सह किरायेदार के रूप में दर्शा दिया गया था। इसमें आजम खान के अलावा उनकी पत्नी पूर्व सांसद डाॅ. तजीन फात्मा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला समेत 13 लोगों को आरोपित बनाया है।