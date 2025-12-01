आजम खां के खिलाफ सेना पर विवादित बयान मामले में बहस पूरी, 11 को आएगा फैसला
रामपुर में, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां के खिलाफ सेना पर विवादित टिप्पणी के मामले में बहस पूरी हो गई है। भाजपा विधायक आकाश सक्सेना द्वारा 2017 में दर्ज कराए गए इस मामले में, आजम खां पर सेना के जवानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा।
जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ सेना पर विवादित बयान देने के आठ साल पुराने मामले में सोमवार को बहस पूरी हो गई। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 11 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा।
यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में कराया था। तब आजम खां सांसद थे। भाजपा विधायक का कहना था कि आजम खां सपा कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
वह केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में बोल रहे थे। अचानक उन्होंने सेना के जवानों को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी कर दी। पुलिस ने इस मामले में जांच पूरी कर आजम खां के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में पत्रावली अंतिम बहस पर लगी थी।
अभियोजन की बहस पहले हो चुकी थी। सोमवार को बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। बहस पूरी होने पर न्यायालय ने पत्रावली फैसले के लिए सुरक्षित रख ली है। फैसले के लिए 11 दिसंबर नियत हुई है।
यह भी पढ़ें- आजम खान और अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ेंगी या होंगी कम! फैसले के नजदीक हैं ये दो मामले
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।