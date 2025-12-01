आजम खां के खिलाफ सेना पर विवादित बयान मामले में बहस पूरी, 11 को आएगा फैसला

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां के खिलाफ सेना पर विवादित बयान देने के आठ साल पुराने मामले में सोमवार को बहस पूरी हो गई। न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। 11 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा।

यह मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को सिविल लाइंस कोतवाली में कराया था। तब आजम खां सांसद थे। भाजपा विधायक का कहना था कि आजम खां सपा कार्यालय पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।