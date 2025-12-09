आजम खां पर गवाह को धमकाने के मामले में 17 जनवरी को होगी सुनवाई, 2022 में दर्ज हुआ था मुकदमा

Language
    By Bhaskar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 03:23 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ गवाह को धमकाने के मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इसमें गवाही होनी थी, लेकिन गवाह नहीं आया। गवाह को धमकाने का मामला मुहल्ला बेरियान निवासी नन्हे की ओर से दर्ज कराया गया था।

    उन्होंने 17 अगस्त 2022 को शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि वह डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में वादी हैं। डूंगरपुर प्रकरण में भी आजम खां आरोपित हैं। घटना के दिन कुछ लोग उनके घर आए थे। उन्होंने आजम खां के खिलाफ गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

    पुलिस ने उनकी शिकायत पर आजम खां समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रहा है।

    इसमें आजम खां व अन्य पर आरोप तय हो चुके हैं। मुकदमा ट्रायल पर है। अभियोजन की ओर से गवाही कराई जा रही है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि सोमवार को गवाह न आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब 17 जनवरी को सुनवाई होगी।