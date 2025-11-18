जेल के कंबल में रात गुजारने को लेकर आजम खां की कर्मियों से हुई नोकझोंक

जागरण संवाददाता, रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को सोमवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो पैनकार्ड मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई थी। दोनों को फैसले के बारे में अंदेशा हो गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके चलते आजम खां घर से कंबल लेकर आए थे, लेकिन जेल प्रशासन ने उन्हें घर से लाया कंबल इस्तेमाल नहीं करने दिया। इसे लेकर आजम खां की जेल कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। जेल अधिकारियों ने उन्हें समझाया और जेल की ओर से कैदियों को दिए जाने वाले कंबल संग चादर उपलब्ध कराई।