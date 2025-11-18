Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रामपुर से दूसरे जिले की जेल भेजे जा सकते हैं आजम खान और अब्दुल्ला, पिता-पुत्र ने मुश्किल में गुजारी रात

    By Bhaskar Singh Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 10:22 PM (IST)

    समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से दूसरे जिले की जेल में स्थानांतरित किया जा सकता है। सुरक्षा कारणों से प्रशासन यह कदम उठा सकता है, क्योंकि रामपुर जेल में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। आजम खान और अब्दुल्ला ने जेल में मुश्किल रात गुजारी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा के बाद जेल गए सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें दोनों को एक ही जेल में साथ रखने का अनुरोध किया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। सूत्रों के अनुसार जेल प्रशासन सुरक्षा कारणों से आजम खान और अब्दुल्ला को दूसरी जेलों में स्थानांतरित कराना चाहता है।

    इससे पहले दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी आजम खान को 18 अक्टूबर 2023 को सात साल की सजा हुई थी। तब भी आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर जेल में रखा गया था। हालांकि, 48 घंटे बाद ही आजम खान और अब्दुल्ला को सीतापुर और हरदोई की जेलों में शिफ्ट कर दिया था। इस बार भी आजम खान और अब्दुल्ला को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का प्रयास है।

    सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने बताता कि जेल प्रशासन की ओर से रिपोर्ट मिल गई है। न्यायालय में बुधवार को कोई निर्णय आएगा। आजम खान और अब्दुल्ला को एक साथ रखने संबंधी प्रार्थना पत्र में उन्होंने क्लास वन की सुविधा भी उपलब्ध कराने की मांग की है। यह निर्णय राज्य सरकार करती है।