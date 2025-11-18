रामपुर से दूसरे जिले की जेल भेजे जा सकते हैं आजम खान और अब्दुल्ला, पिता-पुत्र ने मुश्किल में गुजारी रात

जागरण संवाददाता, रामपुर। दो पैन कार्ड मामले में सात साल की सजा के बाद जेल गए सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की ओर से उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें दोनों को एक ही जेल में साथ रखने का अनुरोध किया गया था।

अभियोजन की ओर से प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की गई थी, जिसके बाद न्यायालय ने जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। जेल प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। सूत्रों के अनुसार जेल प्रशासन सुरक्षा कारणों से आजम खान और अब्दुल्ला को दूसरी जेलों में स्थानांतरित कराना चाहता है।

इससे पहले दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी आजम खान को 18 अक्टूबर 2023 को सात साल की सजा हुई थी। तब भी आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला को रामपुर जेल में रखा गया था। हालांकि, 48 घंटे बाद ही आजम खान और अब्दुल्ला को सीतापुर और हरदोई की जेलों में शिफ्ट कर दिया था। इस बार भी आजम खान और अब्दुल्ला को दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का प्रयास है।