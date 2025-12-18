सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में अदालत ने किया बरी

जागरण संवाददाता, रामपुर। भड़काऊ भाषण के एक मामले में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खान को न्यायालय ने बरी कर दिया। यह मामला आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने शहर कोतवाली में दो अप्रैल 2019 को दर्ज कराया था।

आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि 29 मार्च 2019 को आजम खान ने सपा कार्यालय पर भाषण दिया था, जिसकी वीडियो प्रसारित हुई थी। उसमें आजम खान लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त मुरादाबाद) समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़का रहे थे।