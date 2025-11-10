रामपुर: सुबह की सैर पर निकले बुजुर्ग की संदिग्ध गोली लगने से मौत, हत्या का आरोप

जागरण संवाददाता, रामपुर। मॉर्निंग वॉक पर गए बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। गोली उनके ही लाइसेंसी रिवाल्वर से लगी है। स्वजन उनकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं।

बेटे ने लगाया हत्या का आरोप



मोहल्ला बजरिया मुल्ला जरीफ निवासी 65 वर्षीय अब्दुल रहीम खां स्वास्थ्य विभाग से लैब टेक्नीशियन के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वह सोमवार सुबह की सैर पर गए थे। किला परिसर में एलआईयू कार्यालय के पास संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से उनकी मौत हो गई। उनके बेटे शाह फैसल रहीम ने पिता की हत्या का आरोप लगाया।