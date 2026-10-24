आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात: इत्तेफाक नहीं, 2027 विधानसभा चुनाव की बड़ी राजनीतिक बिसात

अनिल अवस्थी, रामपुर। आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दौरे के महज चार दिन बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव का आजम आजम खान से मिलने आना महज इत्तेफाक नहीं था। न ही अखिलेश का आजम के बड़े बेटे अदीब के कंधे पर हाथ रखना, 'आजम थे, हैं और रहेंगे' कहना और गठबंधन व टिकटों पर चर्चा की बात मीडिया के सामने रखना सामान्य बात थी।

यह सब एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति के तहत हुआ। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल के पांच जिलों की 27 विधानसभा सीटों में से सपा को 17 और भाजपा को 10 सीटें मिली थीं। इन सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का औसत 45 से 50 प्रतिशत के करीब है, और इनका एक बड़ा तबका आज भी आजम आजम खान को अपना रहनुमा मानता है।

इन सीटों पर सपा से किसे टिकट मिलेगा, यह आजम की सिफारिश के बिना तय नहीं होता। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के टिकटों की गुणा-गणित में भी उनकी राय बेहद अहम रहती है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आजम सपा के लिए सिर्फ एक वरिष्ठ नेता नहीं, बल्कि मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे, रामपुर की सियासत और पार्टी की पुरानी राजनीतिक पहचान हैं।