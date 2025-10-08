आजम खान से जेल में मिलने क्यों नहीं गए अखिलेश? सपा प्रमुख ने अब बताई अंदर की बात

अखिलेश यादव ने आज़म खान से रामपुर में उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समय न मिलने के कारण वे पहले उनसे जेल में नहीं मिल पाए। अखिलेश ने बीजेपी पर आज़म खान के खिलाफ झूठे मुकदमे कराने का आरोप लगाया और वादा किया कि सरकार बनने पर वे सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। दोनों नेताओं के बीच लगभग दो घंटे तक बातचीत हुई।

जागरण संवाददाता, रामपुर। मुलाकात के लिए निर्धारित एक घंटे के बजाय दो घंटे आजम खां से अकेले बैठकर वार्ता करने के बाद मीडिया के सामने आए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि समय न मिलने के कारण हम आज़म से जेल में मिलने नहीं जा सके।

आज उनका हालचाल लेने आए हैं, सारे गिले-शिकवे दूर हो गए हैं। लगातार हम लोग मिलते रहेंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह शायद आजम व उनके परिवार पर झूठे मुकदमों का वर्ल्ड रिकार्ड बनाना चाहती है। बुधवार दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे अखिलेश यादव का हेलीकाप्टर आज़म खां की जौहर यूनिवर्सिटी में उतरा। यहां आज़म खां ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश को अपनी गाड़ी में बैठाकर आजम लगभग एक बजे अपने आवास पहुंच गए। गाड़ी से उतरने के बाद अखिलेश आजम का हाथ पकड़कर अंदर गए।

इस दौरान सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी समेत कोई अन्य विधायक या बड़ा पदाधिकारी मौजूद नहीं था। दोनों के बीच मुलाकात का वक्त एक घंटे निर्धारित था। मगर तीन बजे के बाद अखिलेश व आजम मीडिया के सामने आए। इस दौरान अखिलेश ने आजम खां की प्रशंसा कर इस बात का भी संदेश देने का प्रयास किया दोनों के बीच अब कोई खटास नहीं है।

कहा कि आजम खां बहुत पुराने नेता हैं, उनकी बात ही कुछ और है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं। यूनिवर्सिटी बनाकर इन्होंने देश के भविष्य को शिक्षित करने का काम किया है। भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कौन सा वर्ल्ड रिकार्ड बनाना चाहती है।

आजम, उनकी पत्नी, बेटे आजम और उनके रिश्तेदारों पर इतने मुकदमें लिखवाए गए जितने आज तक किसी परिवार के खिलाफ नहीं लिखाए गए। फिर कहा कि 2027 में सरकार बनने जा रही है। इसमें पीडीए की आवाज बुलंद होगी। आजम पर दर्ज झूठे मुकदमें वापस लिए जाएंगे।