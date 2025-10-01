शिक्षा मित्र समेत पांच अध्यापकों पर होगी कार्रवाई, बीएलओ ऐप अपडेट करने के लिए OTP नहीं देने पर एसडीएम सख्त

जागरण संवाददाता, रामपुर। 37-विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एसडीएम सदर कुमार गौरव ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जुलाई 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण एवं मतदाता सत्यापन बीएलओ द्वारा किया जा रहा है।

इसके लिए बीएलओ ऐप अपडेट होना है। शिक्षा मित्र समेत पांच अध्यापकों के ओटीपी नहीं बताने पर उनके खिलाफ बीएसए को लिखा गया है।

ओटीपी नहीं बताने पर एसडीएम ने बीएसए को दिए कार्रवाई के लिए निर्देश

विधानसभा क्षेत्र 37-रामपुर के मतदेय स्थलों के बीएलओ मदरसा फेजुल उलूम कक्ष संख्या-2 थाना टीन मतदान स्थल गुजर टोला शिक्षा मित्र मेंहदी हसन हैं।

इसी तरह राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महा विद्यालय कक्ष संख्या-1 तोपखाना रोड मतदान स्थल भैसखाना, चिरान सहायक अध्यापक इंद्रेश कुमार, कार्यालय गन्ना विकास सहकारी समिति कक्ष संख्या-2 शौकत अली मार्ग मतदान स्थल पुनवड़िया क्वार्टस-2, रेलवे स्टेशन एरिया, अन्य फैक्ट्री एरिया सहायक अध्यापक प्रशांत गंगवार, राजकीय मुर्तजा इंटर कॉलेज कक्ष संख्या-5 मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग मतदान स्थल मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग मय गंगापुर हटर्स-3 कोआपरेटिव कालोनी की सहायक अध्यापक राशि सक्सेना एवं प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या-1 हजरतपुर मतदान स्थल बेनजीरपुरा उर्फ घाटमपुर-2 के सहायक अध्यापक अमरपाल सिंह द्वारा बीएलओ एप अपडेट करने को ओटीपी नहीं दिया जा रहा है।