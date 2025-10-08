संवाद सहयोगी, टांडा। तीन बच्चों की मां अपने नंदोई के साथ फरार हो गई। महिला घर से सोने के जेवर और नकदी भी साथ ले गई। पुलिस ने महिला और उसके रिश्तेदार को पकड़ लिया।

मुहल्ला पुराना बाजार निवासी की शादी मोहल्ला यूसुफ चौक निवासी युवती के साथ नवंबर 2019 में हुई थी। विवाह के बाद दंपति के तीन बच्चे हुए। करीब एक वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की बहन की शादी मुहल्ला मनिहारान निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद से उस व्यक्ति के घर बहनोई आने-जाने लगा और इसी दौरान उसने अपने साले की पत्नी से नजदीकी बढ़ा ली।