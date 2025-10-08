Language
    तीन बच्‍चों की मां को नंदोई से हुआ इश्‍क, पत‍ि को छोड़कर फरार हुई मह‍िला को पुल‍िस ने पकड़ा

    By Jagran News Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 08:15 PM (IST)

    टांडा में तीन बच्चों की मां अपने देवर के साथ गहने और नकदी लेकर भाग गई। महिला का पति मोहल्ला पुराना बाजार का रहने वाला है जिसकी शादी मोहल्ला यूसुफ चौक की एक युवती से हुई थी। पुलिस ने दोनों को ढूंढ निकाला और बाद में दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया जिसके बाद महिला को उसके पति को सौंप दिया गया।

    फरार हुई तीन बच्चों की मां को पुलिस ने नंदोई के साथ पकड़ा।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, टांडा। तीन बच्चों की मां अपने नंदोई के साथ फरार हो गई। महिला घर से सोने के जेवर और नकदी भी साथ ले गई। पुलिस ने महिला और उसके रिश्तेदार को पकड़ लिया।

    मुहल्ला पुराना बाजार निवासी की शादी मोहल्ला यूसुफ चौक निवासी युवती के साथ नवंबर 2019 में हुई थी। विवाह के बाद दंपति के तीन बच्चे हुए। करीब एक वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की बहन की शादी मुहल्ला मनिहारान निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद से उस व्यक्ति के घर बहनोई आने-जाने लगा और इसी दौरान उसने अपने साले की पत्नी से नजदीकी बढ़ा ली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोप है कि तीन सितंबर की दोपहर दो बजे उसकी पत्नी घर में रखे सोने के जेवर और नकदी लेकर बहनोई के साथ फरार हो गई। स्वजन ने कई दिनों तक दोनों को तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। फोन करने पर दोनों ने अपने मोबाइल भी बंद कर लिए।

    आखिरकार थक-हारकर पति ने कोतवाली में तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और दोनों को बरामद कर लिया। कोतवाली प्रभारी सतीश मिश्रा का कहना है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। महिला को पति व स्वजन की सुपुर्दगी में दे दिया है।

