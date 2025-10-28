सपा नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले नहीं हुई बहस, जन्मतिथि को लेकर होनी है सुनवाई

जागरण संवाददाता, रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में मंगलवार को अधिवक्ताओं के कार्य न करने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में बुधवार को सुनवाई होगी। यह मामला फैसले के करीब पहुंच चुका है। पत्रावली अंतिम बहस में लगी है। अभियोजन की बहस पूरी हो चुकी है। अब बचाव पक्ष को अंतिम बहस करनी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पेनकार्ड से संबंधित प्राथमिकी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज कराई थी। इनमें भाजपा विधायक ने अब्दुल्ला पर अलग-अलग जन्मतिथि से दो पेन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया था, जिसमें कहा कि असत्य एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पेन कार्ड बनवाया गया और उसे उपयोग में भी लाया गया।