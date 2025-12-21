Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आप की 'वोट बचाओ, संविधान बचाओ' पदयात्रा शुरू: संजय सिंह बोले- जनता से छीना जा रहा वोट का अधिकार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    आम आदमी पार्टी (आप) ने रामपुर, उत्तर प्रदेश से 'वोट बचाओ, संविधान बचाओ' पदयात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना और संविधान की ...और पढ़ें

    Hero Image

    संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी की यात्रा शुरू करने से पहले गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

    जागरण संवाददाता, रामपुर। आम आदमी पार्टी (आप) की वोट बचाओ संविधान बचाओ पद यात्रा की रविवार को रामपुर से शुरूआत हुई। इस पद यात्रा के शुभारंभ के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रामपुर पहुंचे। उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    संजय सिंह ने कहा कि हमारी पद यात्रा लोकतंत्र को बचाने के लिए और नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए है। दुनिया नफरत के कारण बर्बाद हो रही है। नफरत के कारण न दुनिया बन सकती है और न देश बन सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यही सिद्धांत रहा कि पूरे जीवन भर उन्होंने अहिंसा का पालन किया। भाईचारे की बात की। सभी को साथ लेकर चलने की वकालत की। एक ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की, जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर सम्मान के साथ रहें।

    इसलिए गांधी समाधि पर अर्पित की पुष्पांजलि

    आप नेता ने कहा, कि अपनी यात्रा की शुरुआत से पहले हमने गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की है, ताकि हमें न्याय की लड़ाई लड़ने की शक्ति मिल सके। हमारी पदयात्रा रामपुर से शुरू होगी, जो मुरादाबाद होते अमरोहा में जाकर समाप्त होगी। राज्य सभा सदस्य ने कहा कि जनता से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। तमिलनाडु में 97 लाख वोट काट दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन से चार करोड़ वोट काटने की तैयारी है। जब इतने वोट कट जाएंगे तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा। जो अधिकार महात्मा गांधी, बाबा साहब, भगत सिंह, अशफाक उल्ला जैसे महापुरुषों की बदौलत मिला है, उन अधिकारों का क्या होगा। 

    भारत के संविधान पर हमला हो रहा है

    आए दिन भारत के संविधान पर हमला हो रहा है। आए दिन नफरत फैलाकर लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। वोट का अधिकार बचाने के लिए और भारत का संविधान बचाने के लिए हम यह पद यात्रा कर रहे हैं। इसके अलावा जनसभाएं भी करेंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज गांधी जी के विचारों को मारा जा रहा है। एक ऐसी सरकार है, जो गोडसे को अपना आदर्श मानती है। जो नफरत फैलाने की बात करती है। उससे लड़ने के लिए गांधी जी के विचारों को अपनाना होगा।