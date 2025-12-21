आप की 'वोट बचाओ, संविधान बचाओ' पदयात्रा शुरू: संजय सिंह बोले- जनता से छीना जा रहा वोट का अधिकार

जागरण संवाददाता, रामपुर। आम आदमी पार्टी (आप) की वोट बचाओ संविधान बचाओ पद यात्रा की रविवार को रामपुर से शुरूआत हुई। इस पद यात्रा के शुभारंभ के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रामपुर पहुंचे। उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संजय सिंह ने कहा कि हमारी पद यात्रा लोकतंत्र को बचाने के लिए और नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए है। दुनिया नफरत के कारण बर्बाद हो रही है। नफरत के कारण न दुनिया बन सकती है और न देश बन सकता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का यही सिद्धांत रहा कि पूरे जीवन भर उन्होंने अहिंसा का पालन किया। भाईचारे की बात की। सभी को साथ लेकर चलने की वकालत की। एक ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना की, जिसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुलकर सम्मान के साथ रहें।

इसलिए गांधी समाधि पर अर्पित की पुष्पांजलि आप नेता ने कहा, कि अपनी यात्रा की शुरुआत से पहले हमने गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की है, ताकि हमें न्याय की लड़ाई लड़ने की शक्ति मिल सके। हमारी पदयात्रा रामपुर से शुरू होगी, जो मुरादाबाद होते अमरोहा में जाकर समाप्त होगी। राज्य सभा सदस्य ने कहा कि जनता से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। तमिलनाडु में 97 लाख वोट काट दिए गए। अब उत्तर प्रदेश में साढ़े तीन से चार करोड़ वोट काटने की तैयारी है। जब इतने वोट कट जाएंगे तो लोकतंत्र का क्या अर्थ रह जाएगा। जो अधिकार महात्मा गांधी, बाबा साहब, भगत सिंह, अशफाक उल्ला जैसे महापुरुषों की बदौलत मिला है, उन अधिकारों का क्या होगा।