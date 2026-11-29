संवाद सहयोगी, मिलक (रामपुर)। गन्ने की फसल में 9 फीट लंबा विशाल अजगर मिलने से गन्ना काट रहे किसानों में हड़कंप मच गया। अजगर को देखते ही खेत में काम कर रहे किसान घबरा गए और तुरंत खेत से बाहर निकल आए। सूचना पर पहुंची बन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर पीपली बन में छोड़ दिया।

क्षेत्र के ग्राम सिरसा के किसान अपने खेत में गन्ना काट रहे थे। तभी अचानक गन्ने की घनी फसल के बीच उन्हें एक विशाल अजगर दिखाई दिया। अजगर का आकार देखकर किसान सहम गए। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए दूर से ही नजर बनाए रखी और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। 9 फीट लंबा अजगर देखने पहुंचे दूर-दूर से लोग टीम के पहुंचते ही मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ लग गई। लोग 9 फीट लंबे अजगर को देखने के लिए दूर-दूर से पहुंचने लगे। वन विभाग की टीम ने सावधानी और कुशलता के साथ गन्ने के खेत से अजगर को बाहर निकाला और उसे पकड़ लिया जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।