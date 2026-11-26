संवाद सूत्र, बलरामपुर। गांवों में वर्षो पहले बने पंचायत भवन जर्जर हो गए हैं, इन भवनों को ध्वस्त कराकर नए भवन का निर्माण पंचायती राज विभाग के माध्यम से कराया जाएगा। जिले में ऐसे नौ पंचायत भवन चिह्नित किए गए हैं। पंचायत भवनों के ध्वस्तीकरण से पहले उनका तकनीकी परीक्षण कराया जाएगा।

इसको लेकर जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और सहायक अभियंता लघु सिंचाई के अधिकारियों को नामित किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि समस्त सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से पुनः ग्राम पंचायतों में निर्मित जीर्ण-शीर्ण, जर्जर, जोखिम पूर्ण पंचायत भवनों व अन्य सार्वजनिक भवनों के ध्वस्त करने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अब तक विकास खंड बलरामपुर, श्रीदत्तगंज, तुलसीपुर एवं पचपेड़वा कार्यालय को नौ पंचायत भवनों के ध्वस्तीकरण की सूचना मिली है।