संवाद सूत्र, बहराइच। सुजौली रेंज के गांवों में तेंदुए के बढ़े रहे हमले और मूवमेंट को देखते हुए वन विभाग की ओर से तीन स्थानों पर पिंजरा लगाया गया है। जिसमें बकरी बांधी गई है। दो दिन बीतने के बावजूद किसी भी पिंजरे में तेंदुआ कैद नहीं हुआ है।



कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग के सुजौली रेंज के ईदगाहपुरवा में चार दिन पूर्व तेंदुए ने बालिका पर हमला कर घायल कर दिया था। उसके बाद घूरेपुरवा में नहर की पटरी पर मड़हे में रह रहे पुजारी पर तेंदुए ने हमला कर मार डाला था। को तेंदुए ने मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं एक सप्ताह से तेंदुआ गांव में पहुंचकर मवेशियों को निवाला बना रहा है।