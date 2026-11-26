संवादसूत्र, सुलतानपुर। संविधान दिवस पर परऊपुर गांव में बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर पार्क निर्माण का शिलान्यास किया गया। वर्षों पूर्व स्थापित बाबा साहब की प्रतिमा अब तक सड़क किनारे खुले आसमान के नीचे थी। पार्क निर्माण शुरू होने से गांव में खुशी व्याप्त है।

पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक विनोद सिंह, प्रशासक बादशाह और भाजपा नेता सुमन कोरी के प्रयास से पार्क निर्माण की पहल हुई है। करीब 9.30 लाख रुपये की लागत से बनने वाले पार्क का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की देखरेख में कराया जाएगा।