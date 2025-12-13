पंचायत सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटरों की भर्ती: जल्द आवेदन, रामपुर में भरे जाएंगे 19 रिक्त पद

जागरण संवाददाता, रामपुर। पंचायत सहायक व एकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के 19 रिक्त पदों पर चयन को आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन पत्र जमा करने की निर्धारित अवधि 18 दिसंबर से दो जनवरी 2026 तक रहेगी। अभ्यर्थी अपना आवेदन व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपनी ग्राम पंचायत, विकास खंड कार्यालय अथवा जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

15 से 17 दिसंबर तक ग्राम पंचायतों में होगी मुनादी

15 से 17 दिसंबर तक ग्राम पंचायत द्वारा भर्ती प्रक्रिया की सूचना का प्रसारण सूचना पट्ट एवं मुनादी के माध्यम से किया जाएगा। 18 दिसंबर से दो जनवरी 2026 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। पांच से 10 जनवरी 2026 जिला पंचायत राज अधिकारी एवं विकास खंड कार्यालय में प्राप्त समस्त आवेदन पत्र संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। 12 से 19 जनवरी 2026 ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।

जिला स्तरीय समिति सदस्य सचिव जिला पंचायतराज अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति से अनुमोदन उपरांत सूची को जिला स्तरीय समिति सदस्य सचिव जिला पंचायतराज अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। 20 से 27 जनवरी 2026 जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं अंतिम संस्तुति की जाएगी। 28 जनवरी से 31 जनवरी 2026 ग्राम पंचायतों द्वारा पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे।

जिला पंचायतराज अधिकारी एनएल गंगवार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन प्रारूप में समस्त सूचनाएं अंकित कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।