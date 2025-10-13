Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रात के अंधरे में 60 फीट गहरे कुएं में गिर गया युवक, फिर क्या हुआ?

    By Parbhat Shukla Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 01:29 AM (IST)

    रायबरेली के लालगंज में एक युवक रात में 60 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गया। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। युवक मीठापुर गांव का निवासी है और शाम को घर से निकला था।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सूत्र, लालगंज (रायबरेली)। रात के अंधेरे में एक युवक सूखे कुएं में गिर गया। फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की मदद से उसे कुएं से बाहर निकाला। युवक को उपचार के लिए सीएचसी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्राम टीला मजरे मीठापुर निवासी अनिल शाम को घर से बाहर निकला था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तभी अचानक वह गांव के बाहर स्थित सूखे कुएं में गिर गया। ग्रामीणों को उसके कुएं में गिरने की जानकारी मिली तो उन्होंने मामले सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर स्टेशन प्रभारी मुकेश गिरि, वाहन चालक आनंद सिंह, फायरमैन आनंद यादव, विमल यादव, सूबेदार मिश्रा मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर ग्रामीणों की मदद से युवक को सूखे कुएं से बाहर निकलवाया।

    कुएं की गहराई 60 फीट से अधिक बताई जा रही है। युवक को तत्काल फायर ब्रिगेड टीम ने अपने वाहन से सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फायर स्टेशन प्रभारी मुकेश गिरि का कहना है कि सूचना मिलने पर टीम मौके पर गई थी। टीम ने युवक का रेस्क्यू कर उसे सीएचसी पहुंचाया है।