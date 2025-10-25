रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, मां ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। नेवादा गांव में शनिवार की सुबह कमरे में एक महिला का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला, जिसके गले में फंदे के निशान पाए गए थे। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। वहीं, मृतका की मां फातिमा ने पति, ससुर, जेठ व जेठानी पर मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।



गांव निवासी साबिया बानो अपने पति शरीफ अली व सास ससुर व दो बच्चों के साथ घर में रहती थी। शनिवार की सुबह सास-ससुर खेत में धान काटने गए हुए थे। घर पर पति व उसके दोनों बेटे शाहिल व शहजाद थे।

शरीफ अली ने पुलिस को बताया कि मामूली बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। इसके बाद पत्नी अपने कमरे में चली गई। काफी समय तक पत्नी के कमरे से बाहर न निकलने पर उसे देखने गए तो पत्नी का शव छत के पंखे के हुक से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला।

जगतपुर के केशवराम का पुरवा निवासी मृतका की मां फातिमा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि चार वर्ष पूर्व उसने अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के बाद से ही पति समेत बेटी के साथ ससुर दहेज के लिए बेटी साबिया को मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते रहते थे।