Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत, मां ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

    By Parbhat Shukla Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:46 PM (IST)

    रायबरेली में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई है। महिला की मां ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत के कारणों का पता चल सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत।

    संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। नेवादा गांव में शनिवार की सुबह कमरे में एक महिला का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला, जिसके गले में फंदे के निशान पाए गए थे। पति की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। वहीं, मृतका की मां फातिमा ने पति, ससुर, जेठ व जेठानी पर मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

    गांव निवासी साबिया बानो अपने पति शरीफ अली व सास ससुर व दो बच्चों के साथ घर में रहती थी। शनिवार की सुबह सास-ससुर खेत में धान काटने गए हुए थे। घर पर पति व उसके दोनों बेटे शाहिल व शहजाद थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शरीफ अली ने पुलिस को बताया कि मामूली बात को लेकर दोनों में कहासुनी होने लगी। इसके बाद पत्नी अपने कमरे में चली गई। काफी समय तक पत्नी के कमरे से बाहर न निकलने पर उसे देखने गए तो पत्नी का शव छत के पंखे के हुक से दुपट्टे के सहारे लटकता मिला।

    जगतपुर के केशवराम का पुरवा निवासी मृतका की मां फातिमा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि चार वर्ष पूर्व उसने अपनी बेटी की शादी की थी। शादी के बाद से ही पति समेत बेटी के साथ ससुर दहेज के लिए बेटी साबिया को मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते रहते थे।

    दहेज को लेकर दोनों परिवारों के मध्य कलह बनी रहती थी। प्रभारी निरीक्षक अजय राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।