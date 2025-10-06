Language
    घर के बाहर बर्तन धुल रही महिला को बदमाशों में बनाया निशाना, असलहा दिखाकर लूटे जेवरात

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 02:14 PM (IST)

    रायबरेली के ऊंचाहार में एक महिला से लूट की घटना हुई। घर के बाहर बर्तन साफ करते समय दो बदमाशों ने उसे नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया और जेवरात लूट लिए। होश आने पर महिला ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है लेकिन लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश है और पुलिस के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है।

    Hero Image
    घर के दरवाजे बर्तन साफ कर रही महिला से असलहा लगाकर लूटे जेवरात।

    संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। एक गांव में शनिवार की रात घर के बाहर नल पर बर्तन साफ कर रही महिला से दो बदमाशों ने असलहा लगाकर जेवरात लूट लिए। महिला के मुताबिक बदमाशों ने उसे कोई नशीली चीज सुंघाकर बेहोश कर दिया और मौके से फरार हो गए। घटना से अफरा तफरी मच गई। घटना को लेकर लोगों में रोष है।

    लोगों का कहना है कि इससे साफ है कि बीते दिनों हुई वारदातों के राजफाश में पुलिस की नाकामी से अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। पूरे किसुनी मजरे अरखा निवासी ममता ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार की रात अपने दरवाजे पर बर्तन साफ रही थीं। घर के बगल से आने-जाने का रास्ता बना हुआ है।

    आरोप है कि इसी रास्ते से दो बदमाश आए और उसकी कनपटी पर तेज थप्पड़ मारते हुए तमंचा सटा दिया, जिसके चलते कुछ समय के लिए वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद बदमाशों ने उसका मुंह बांध दिया और कुछ सुंघा दिया, इससे वह बेहोश हो गई।

    बदमाश गले में पड़ा मंगलसूत्र, नाक की नथुनी, चांदी के पायल व अंगूठी लूटकर फरार हो गए। कुछ देर बाद परिवारजन घर से बाहर निकले तो वह उन्हें बेसुध अवस्था में पड़ी मिली। इस पर परिवारजन ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां देर रात उपचार के बाद होश आने पर उसने आपबीती बताई।

    ममता के परिवारजन का कहना है कि देर शाम गांव में कई ड्रोन भी उड़ते देखे गए थे, जिनसे रेकी कर बदमाशों ने घटना के अंजाम दिया। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से जहां क्षेत्र वासियों में दहशत बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर लोगों का खाकी से भरोसा उठता जा रहा है।

    लोगों का कहना है कि बीते 15 दिनों में हुई चोरी की वारदातों का पुलिस अब तक राजफाश नहीं कर सकी है। कार्यवाहक निरीक्षक सियाराम राजपूत का कहना है कि शिकायत मिली है, घटना संदिग्ध प्रतीत होती है, जांच कराई जा रही है।

