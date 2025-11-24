रायबरेली में ई-रिक्शा से जा रही महिला के पर्स से 50 हजार रुपये चोरी, पुलिस कर रही जांच

जागरण संवाददाता, रायबरेली। एक वैवाहिक कार्यक्रम में अपनी बहन के घर आई जलंधर निवासी महिला के पर्स से चोरों ने 50 हजार रुपये पार कर दिए। जबलपुर निवासी मीनू सिंह ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार को शहर के राना नगर स्थित अपनी बड़ी बहन के यहां शादी में आई थीं। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद रविवार को वह निराला नगर में रह रही दूसरी बहन के यहां रुकी थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सोमवार की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे वह निराला नगर से बहन के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार के लिए निकलीं। दोनों बहनें ई-रिक्शा में बैठी थीं। हाथी पार्क तिराहा के पास स्थित पेट्रोल पंप से एक महिला अपने लगभग पांच वर्षीय बच्चे को लेकर ई-रिक्शा में बैठी। रास्ते में बच्चा उनका हाथ पकड़ कर खेलने लगा।