रायबरेली में ई-रिक्शा से जा रही महिला के पर्स से 50 हजार रुपये चोरी, पुलिस कर रही जांच
रायबरेली में एक महिला ई-रिक्शा से यात्रा कर रही थी, तभी उसके पर्स से 50 हजार रुपये चोरी हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ई-रिक्शा चालक और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। एक वैवाहिक कार्यक्रम में अपनी बहन के घर आई जलंधर निवासी महिला के पर्स से चोरों ने 50 हजार रुपये पार कर दिए। जबलपुर निवासी मीनू सिंह ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार को शहर के राना नगर स्थित अपनी बड़ी बहन के यहां शादी में आई थीं। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद रविवार को वह निराला नगर में रह रही दूसरी बहन के यहां रुकी थीं।
सोमवार की सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे वह निराला नगर से बहन के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार के लिए निकलीं। दोनों बहनें ई-रिक्शा में बैठी थीं। हाथी पार्क तिराहा के पास स्थित पेट्रोल पंप से एक महिला अपने लगभग पांच वर्षीय बच्चे को लेकर ई-रिक्शा में बैठी। रास्ते में बच्चा उनका हाथ पकड़ कर खेलने लगा।
घंटाघर चौराहा पहुंचने के बाद दोनों बहनें ई-रिक्शा से उतरकर एक दुकान पर पहुंची। दुकान पर खरीदारी के बाद जब पैसे देने के लिए उन्होंने अपना पर्स खोला तो उनके होश उड़ गए।
मीनू सिंह के अनुसार पर्स के अंदर एक लिफाफे में 45 हजार रुपये रखे थे, जबकि करीब छह हजार रुपये अलग रखे थे, जिसे चोरों ने पार कर दिया। कोतवाल शिव शंकर सिंह का कहना है कि घटना की जानकारी मिली है। जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।