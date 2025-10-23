Language
    यूपी में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, पौने दो घंटे बाधित रहा रेल यातायात

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:30 PM (IST)

    रायबरेली के कासिमपुर रेलवे स्टेशन पर फिरोजपुर-पटना स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से एक 40 वर्षीय अज्ञात महिला की दुखद मौत हो गई। इस हादसे के कारण रेलवे ट्रैक पर अफरा-तफरी मच गई और लगभग पौने दो घंटे तक रेल यातायात बाधित रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। कासिमपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय अज्ञात महिला की मौत हो गई। सुबह करीब 11:35 बजे रायबरेली से प्रतापगढ़ की ओर जा रही ट्रेन संख्या 04602 फिरोजपुर से पटना जाने वाली स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

    हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर अफरा-तफरी मच गई और पौने दो घंटा समय रेल संचालन पूरी तरह ठप हो गया। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि हादसे के चलते रायबरेली–प्रतापगढ़ रेल मार्ग पर लगभग 1 घंटे 45 मिनट तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही।

    इस दौरान गाड़ी संख्या 13006 अमृतसर-हावड़ा मेल और 04456 दिल्ली से धनबाद स्पेशल ट्रेन को अलग-अलग स्टेशनों पर रोका गया। दुर्घटना के बाद ट्रैक को साफ कर शव को हटवाया गया और सुरक्षा जांच के बाद रेल संचालन दोबारा शुरू ट्रैक दोपहर 1:10 बजे के बाद ही पूरी तरह बहाल हो सका। जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार का कहना है कि सिविल के जायस थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा है।