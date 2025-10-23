यूपी में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, पौने दो घंटे बाधित रहा रेल यातायात

जागरण संवाददाता, रायबरेली। कासिमपुर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे में 40 वर्षीय अज्ञात महिला की मौत हो गई। सुबह करीब 11:35 बजे रायबरेली से प्रतापगढ़ की ओर जा रही ट्रेन संख्या 04602 फिरोजपुर से पटना जाने वाली स्पेशल ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर अफरा-तफरी मच गई और पौने दो घंटा समय रेल संचालन पूरी तरह ठप हो गया। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि हादसे के चलते रायबरेली–प्रतापगढ़ रेल मार्ग पर लगभग 1 घंटे 45 मिनट तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित रही।