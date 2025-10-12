यूपी के इस जिले में दस हजार लोग कर रहे पेयजल संकट का सामना, एक महीने से बंद है जलापूर्ति

संवाद सूत्र, अटौरा (रायबरेली)। पाइप लाइन में लीकेज होने से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीण पेयजल के लिए भटकने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि पाइप लाइन में लीकेज की कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इससे ग्रामीणों में रोष है।



जल निगम की ओर से वर्ष 2016 में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुल्तानपुर खेड़ा गांव के पास पानी टंकी का निर्माण कराया गया। इस टंकी से ग्राम पूरे बैसन, पूरे दुर्जन, भवानी बक्स, लालजी का पुरवा, पूरे लालता, फत्ते बहादुर समेत 14 गांवों की करीब दस हजार की आबादी को जलापूर्ति होती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव के शिवाकांत सिंह, संतोष, आशीष शुक्ल, मनोज गुप्ता, कंधई का कहना है कि इस पंप हाउस में आए दिन कुछ न कुछ खराबी बनी रहती है। कभी पाइप में रिसाव तो कभी मोटर खराब रहती है। इससे लोगों को पेयजल के लिए परेशान हाेना पड़ता है।

मजबूरन लोगों को खारे पानी से काम चलाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते करीब एक माह से पाइप लाइन में लीकेज होने पर टंकी से जलापूर्ति बंद है। इससे लोगों काे समस्या का सामना करना पड़ रहा है।