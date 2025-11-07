यूपी के इस जिले में SIR के तहत 21.27 लाख वोटरों का होगा सत्यापन, 2,242 बीएलओ को मिली जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश के एक जिले में विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 21.27 लाख मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए 2242 बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है। मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने और सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने का लक्ष्य है। बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे, नए मतदाताओं का पंजीकरण करेंगे और मृत मतदाताओं के नाम हटाएंगे।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए निर्वाचन विभाग को निर्देशित किया जा रहा है। इसके तहत एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ के निर्देश पर इस अभियान को शुरू किया गया है। 21 लाख 27 हजार तीन सौ 64 मतदाताओं का सत्यापन होगा। जिले भर में इस काम को पूरा करने के लिए 2242 बीएलओ को लगाया गया है। इसके लिए सभी को प्रशिक्षण भी दिया गया है। यह कार्य चार दिसंबर से चार जनवरी तक चलेगा।
मतदाता सूची में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर का कार्य शुरू किया है। बीएलओ घर-घर जाकर इस काम को अंजाम देने में लग गए हैं। बीएलओ सदस्यो के न मिलने पर तीन बार घर पर जाएंगे। उसके बाद भी न मिलने पर गणना प्रपत्र घर पर सूचना के तहत चस्पा कर दिया जाएगा।
सभी बीएलओ को पर्याप्त मात्रा में गणना प्रपत्र दिया गया है। इस प्रपत्र को सभी को भरना अनिवार्य है। 2003 की मतदाता सूची के हिसाब से ही जांच करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रपत्र का सत्यापन करेंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि एक जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की सभी छह विधानसभा बछरावां, हरचंदपुर, सलोन, सरेनी व ऊंचाहार की मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, इसमें गणना अवधि चार नवंबर से चार दिसंबर 2025 तक निर्धारित है।
नौ दिसंबर 2025 से आठ जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की गई हैं। इस दौरान नोटिस, सुनवाई और सत्यापन भी पूरा होगा।
इसके अतिरिक्त गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावे आपत्तियों का निस्तारण नौ दिसंबर से 31 जनवरी 2026 तक करना होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी 2026 को किया जाएगा।
