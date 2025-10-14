वंदे भारत पर पत्थरबाजी के मामले में खंगाले गए 150 मोबाइल और 32 कैमरे, एक आरोपी गिरफ्तार
वंदे भारत एक्सप्रेस पर हुई पत्थरबाजी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। आरपीएफ के अधिकारियों के मुताबिक 150 मोबाइल व 32 सीसी कैमरे खंगालने के बाद आरोपित की पहचान हो सकी है। अधिकारियों का कहना है कि पकड़ा गया आरोपित अगस्त में वंदेभारत पर हुई पत्थरबाजी की घटना में भी शामिल था।
अधिकारियों ने बताया कि एक अगस्त व आठ अक्टूबर को वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थीं। दोनों ही घटनाओं में रेलवे एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान आरपीएफ ने वंदेभारत एक्सप्रेस से 32 सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली, साथ ही घटनास्थल के आसपास के 150 मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। जिसके आधार पर एक आरोपित काे गिरफ्तार किया गया है।
आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक एसके सिंह यादव का कहना है कि आरोपित जगतपुर के धोबहा निवासी मोहित कुमार को सीआइबी लखनऊ की टीम के साथ सोमवार की शाम गिरफ्तार किया गया था, जिसे मंगलवार को जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपित एक अगस्त व आठ अक्टूबर दोनों ही दिन ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी की घटना में शामिल था।
