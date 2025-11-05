Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में बढ़ेगी सुरक्षा और आराम, आरडीएसओ तैयार करेगा नए मानक

जागरण संवाददाता, रायबरेली : यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड को मिले सुझावों के आधार पर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन (आरडीएसओ) को नए मानक निर्देश तैयार करने को कहा गया है।

मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने ट्रेन को मंजूरी देते समय कई सुधारात्मक कदम सुझाए हैं, जिनमें अग्निरोधी केबल, आसानी से पहुंच योग्य पैनिक बटन और वायरिंग दोष पता करने वाले उपकरण शामिल हैं। फिलहाल कोचों में लगे इमरजेंसी अलार्म बटन ऊपरी बर्थ के पीछे छिपे हैं, जिन्हें अब यात्रियों की नजर और पहुंच में आने वाली जगहों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने सीसीटीवी और क्रैश हार्डेंड मेमोरी मॉड्यूल के लिए विशेष प्रकार की अग्निरोधी केबल लगाने की सिफारिश की है, ताकि आग लगने की स्थिति में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

दरभंगा ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट के बाद ट्रेन में आर्क फॉल्ट डिटेक्शन डिवाइस लगाने का भी सुझाव दिया गया है, जिससे वायरिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी या स्पार्क का तुरंत पता लगाया जा सके। फर्स्ट एसी कोच में एयर-कंडीशनिंग डक्ट की स्थिति में भी बदलाव किया जाएगा, ताकि बेहतर वेंटिलेशन और रखरखाव की सुविधा मिल सके।