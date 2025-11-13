Language
    वंदे भारत एक्सप्रेस की तीन बोगियों के चार शीशे दरके, डेढ़ घंटे विलंब से आई रायबरेली रेलवे स्टेशन

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    गोरखपुर से प्रयागराज संगम जा रही 22549 वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को अपने निर्धारित समय 11.33 बजे से लगभग 1.30 मिनट की देरी से रायबरेली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर पहुंची। ट्रेन के स्टेशन पर रुकने के दौरान यात्रियों ने देखा कि उसकी तीन बोगियों में कुल चार शीशे दरके हुए हैं। जिस संदर्भ में आरपीएफ के अधिकारियों ने जांच करवाने की बात कही है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। गोरखपुर से प्रयागराज संगम जा रही 22549 वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को अपने निर्धारित समय 11.33 बजे से लगभग 1.30 मिनट की देरी से रायबरेली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर पहुंची। ट्रेन के स्टेशन पर रुकने के दौरान यात्रियों ने देखा कि उसकी तीन बोगियों में कुल चार शीशे दरके हुए हैं। जिस संदर्भ में आरपीएफ के अधिकारियों ने जांच करवाने की बात कही है।

    बोगी नंबर 235081 के दोनों ओर एक-एक शीशा दरका पाया गया, जबकि 231144 और 221143 नंबर की बोगियों में एक-एक शीशा दरका हुआ दिखा। यात्रियों ने बताया कि शीशे दरकने से ठंड के मौसम में एसी का ठंडा हवा रिसने लगती है, जिससे सफर में परेशानी बढ़ जाती है।

    यात्री बीके सिंह का कहना है कि दरके हुए शीशों में टेप लगा हुआ है। कुछ यात्रियों ने आशंका जताई कि ट्रेन पर रास्ते में पत्थरबाजी की घटना हुई होगी, जिससे शीशे चटक गए। हालांकि पत्थरबाजी कहां हुई, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। साथ ही शीशे बदलवाने की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो।

    वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ इस तरह की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारी अब यह जांच में जुटे हैं कि यह हादसा तकनीकी कारणों से हुआ या फिर किसी शरारती तत्व की करतूत है। रेलवे ने शीशे दरकने की रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है।

    रायबरेली आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एके सिंह का कहना है कि हम विभागीय कार्य से बनारस कोर्ट में आया हूं । वहीं वरिष्ठ मंडल सहायक सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल लखनऊ बीएन मिश्र का कहना है कि शीशे दरकने के मामले में विभागीय जांच के बाद कुछ स्पष्ट बता पाऊंगा।