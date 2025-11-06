जागरण संवाददाता, रायबरेली। गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22549) गुरुवार को रायबरेली स्टेशन पर अपने निर्धारित समय 11:33 मिनट से 16 मिनट विलंब से पहुंची तो यात्रियों ने देखा कि एक बोगी का शीशा टूटा हुआ है।

जानकारी के अनुसार ट्रेन की बोगी नंबर आईआर 235081 में लगे शीशे पर दरार थी, जिस पर सुरक्षा के मद्देनज़र टेप चस्पा किया गया था। यह दृश्य देखकर यात्रियों में हैरानी रही कि आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में इस तरह की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।। शीशा टूटा होने की सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है।

अधिकारियों ने कहा है कि शीशा टूटने के कारणों की जांच कराई जाएगी। शीशा पत्थरबाजी से टूटा या और कारण से दरक गया, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। यात्रियों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि सुरक्षा और सुविधा पर कोई असर न पड़े। ट्रेन की तकनीकी जांच कराई जाएगी।