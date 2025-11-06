Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वंदे भारत एक्सप्रेस की बोगी का टूटा शीशा, लगा द‍िया गया टेप; 16 मिनट देरी से पहुंची ट्रेन

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    रायबरेली स्टेशन पर गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 16 मिनट देरी से पहुंची। यात्रियों ने देखा कि ट्रेन की एक बोगी का शीशा टूटा हुआ है, जिस पर टेप लगा था। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यात्रियों ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22549) गुरुवार को रायबरेली स्टेशन पर अपने निर्धारित समय 11:33 मिनट से 16 मिनट विलंब से पहुंची तो यात्रियों ने देखा कि एक बोगी का शीशा टूटा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार ट्रेन की बोगी नंबर आईआर 235081 में लगे शीशे पर दरार थी, जिस पर सुरक्षा के मद्देनज़र टेप चस्पा किया गया था। यह दृश्य देखकर यात्रियों में हैरानी रही कि आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में इस तरह की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।। शीशा टूटा होने की सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है।

    अधिकारियों ने कहा है कि शीशा टूटने के कारणों की जांच कराई जाएगी। शीशा पत्थरबाजी से टूटा या और कारण से दरक गया, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। यात्रियों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि सुरक्षा और सुविधा पर कोई असर न पड़े। ट्रेन की तकनीकी जांच कराई जाएगी।

    गौरतलब है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को देश की सबसे तेज़ और अत्याधुनिक ट्रेनों में गिना जाता है । उधर वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल लखनऊ देवांश शुक्ल का कहना है कि बोगी के शीशे दरकने के मामले की जांच करवाया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।