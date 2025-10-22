गोरखपुर से प्रयागराज की ओर जा रही वंदे भारत पर पत्थरबाजी, बोगी का शीशा दरका

जागरण संवाददाता, रायबरेली। गोरखपुर से प्रयागराज की ओर जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। ट्रेन की बोगी संख्या 231144 के शीशे के दरकने की जानकारी मिली है, जिससे यात्रियों में कुछ समय के लिए भय का माहौल बना था। हालांकि, किसी भी यात्री को चोट नहीं आई और ट्रेन अपनी गंतव्य की ओर निर्धारित समय पर रवाना हो गई।



गाड़ी संख्या 22549 वंदेभारत एक्सप्रेस का शीशा दरका हुआ बुधवार को स्टेशन पर देखा गया। जिसको लेकर दरके स्थान पर टेप लगाया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित विभाग सक्रिय हो गया। इस संबंध में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक ए.के. सिंह से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यह घटना रायबरेली आरपीएफ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। उन्होंने बताया कि बोगी का शीशा लखनऊ के आगे किसी स्थान पर क्षतिग्रस्त हुआ होगा।