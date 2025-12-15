Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी से दरका शीशा, RPF अधिकारियों ने गोरखपुर से मंगवाए CCTV कैमरा फुटेज

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:19 PM (IST)

    प्रयागराज से गोरखपुर जा रही गाड़ी संख्या 22550 वंदे भारत एक्सप्रेस में रविवार शाम पत्थरबाजी की गई। इससे एक कोच का शीशा दरक गया। इसकी सूचना मिलने के बा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज से गोरखपुर जा रही गाड़ी संख्या 22550 वंदे भारत एक्सप्रेस में रविवार शाम पत्थरबाजी की गई। इससे एक कोच का शीशा दरक गया। इसकी सूचना मिलने के बाद आरपीएफ ने सीसी कैमरे के रिकॉर्ड गोरखपुर से मांगा गया है। इसके बाद आरपीएफ जांच करेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज से गोरखपुर जाते दौरान वंदेभारत एक्सप्रेस में कुंडा से ऊंचाहार स्टेशन के मध्य अज्ञात व्यक्तियों की ओर से पत्थरबाजी की गई। इससे वंदे भारत एक्सप्रेस के कोच संख्या सी-11 में सीट नंबर तीन व चार के पास का शीशा दरक गया। इसकी सूचना आरपीएफ स्कार्ट टीम के सदस्य दिनेश कुमार ने ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट को दी, लेकिन किलोमीटर नंबर, घटनास्थल का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। जिस कोच में शीशा दरका हुआ, उसमें उस समय कोई यात्री मौजूद नहीं था।

    वंदेभारत एक्सप्रेस के लोको पायलट व गार्ड ने इसकी सूचना ऊंचाहार स्टेशन मास्टर, आरपीएफ पोस्ट ऊंचाहार, लखनऊ कंट्रोलरूम व दिल्ली हेडक्वाटर को दी है।

    ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक एसके सिंह यादव का कहना है कि घटनास्थल की सही पहचान के लिए गोरखपुर से सीसी कैमरों की फुटेज मंगवाई जा रही है। फुटेज का अवलोकन कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घटना किस स्थान पर हुई। इसके बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।