वंदे भारत एक्सप्रेस की दो बोगियों का टूटा शीशा, वजह जानने के लिए शुरू हुई जांच

जागरण संवाददाता, रायबरेली। गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 22549) मंगलवार को रायबरेली स्टेशन पर अपने निर्धारित समय 11:33 मिनट पर प्लेटफार्म नंबर तीन पर पहुंची क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर दो पर मालगाड़ी खड़ी थी ,जबकि सदैव यह प्लेटफॉर्म नंबर दो पर ही आती थी। जिसके दो बोगी का शीशा टूटा हुआ था।

जानकारी के अनुसार ट्रेन की बोगी नंबर आईआर 235091 व 235093 में लगे एक-एक शीशे पर दरार थे, जिस पर सुरक्षा के मद्देनजर टेप चस्पा किया गया था। यह दृश्य देखकर यात्रियों में हैरानी रही कि आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेन में इस तरह की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। शीशा टूटा होने की सूचना मिलने के बाद संबंधित अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई है।

अधिकारियों ने कहा है कि शीशा टूटने के कारणों की जांच कराई जाएगी। शीशा पत्थरबाजी से टूटा या और कारण से दरक गया, हालांकि वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। यात्रियों ने मांग की है कि इस तरह की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाए ताकि सुरक्षा और सुविधा पर कोई असर न पड़े। ट्रेन की तकनीकी जांच कराई जाएगी।