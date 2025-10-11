UPPSC PCS 2025: पीसीएस प्री परीक्षा में शामिल होंगे 9216 परीक्षार्थी, सेंटर पर न ले जाएं ये चीजें 

जागरण संवाददाता, रायबरेली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस (प्रारंभिक परीक्षा) की तैयारी पूर्ण कर ली गई। 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, इसमें नौ हजार दो सौ 16 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को व्यवस्थित व सुचारू रूप से कराने के लिए एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ के नेतृत्व में 22 स्टेटिक व 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट मोर्चा संभालेंगे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। परीक्षार्थियों को तीन लेयर की जांच से गुजरना पड़ेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पीसीएस परीक्षा दो पाली में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह साढे नौ बजे से साढे 11 बजे तक व दूसरी पाली दोपहर ढाई बजे से साढे चार बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षार्थियों की जांच तीन लेयर में होगी। पहले मुख्य गेट पर स्कैनिंग मशीन से पूरे शरीर की जांच होगी।

हर प्रकार का मेटल व इलेक्ट्रॉनिक आइटम प्रतिबंधित रहेगा। दूसरी जांच बायोमेट्रिक होगी, जिसमें अंगूठा, आंख, उंगलियां व चेहरे की जांच की जाएगी, मिलान होने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका देने से पहले कक्ष में अभ्यर्थियों की डिजिटल उपस्थिति जांची जाएगी। परीक्षा शुरू होते ही केंद्रों के मुख्य गेट बंद कर दिए जाएंगे।

इसके बाद मजिस्ट्रेट को छोड़कर सभी की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंध रहेगी। सभी केंद्रों पर पुलिस की तैनाती रहेगी। वहीं सादी वर्दी में भी सिपाही व दारोगा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करते नजर आएंगे। भारी भीड़ को देखते हुए खुफिया तंत्र को भी पूरी सतर्क किया गया है। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी से पूरी तरह लैस रहेंगे, जिसके लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।

अधिकारी निरीक्षण के अतिरिक्त कंट्रोल रूम के माध्यम से केंद्रों में नजर बनाए रखेंगे। शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रहेगी। खासतौर पर भीड़ को देखते हुए बस स्टाप, रेलवे स्टेशन पर पुलिस के अधिकारियों को पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है।