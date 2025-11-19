UPPCL: एक दिसंबर से शुरू होगी बिजली बिल राहत योजना, बकाएदाराें को मिलेगा लाभ; बिल में लगे ब्याज पर मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। बिजली विभाग एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना आरंभ करने जा रहा है। यह योजना तीन चरणों में चलाई जाएगी। योजना के तहत बकाया बिजली बिल में लगे ब्याज पर उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। विभाग द्वारा इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। योजना में बकाएदारों को ब्याज पर छूट के साथ ही बिल के मूलधन पर भी चरणवार अलग-अलग छूट का लाभ मिलेगा। योजना का पहला चरण 1 से 31 दिसंबर, दूसरा चरण 1 से 31 जनवरी व तीसरा चरण 1 से 28 फरवरी तक चलेगी।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार दो किलोवाट तक घरेलू कनेक्शन धारकों व एक किलोवाट तक कामर्शियल कनेक्शन धारकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को दो हजार रुपये देकर पंजीकरण कराना होगा। अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च 2025 के पहले के ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने लाग अनपेड (लंबे समय से बिजली बिल न जमा करने वाले) व नेवर पेड (कभी बिल न जमा करने वाले) उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा।

नेवर पेड व अनपेड उपभोक्ताओं को पहले चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज में शत प्रतिशत छूट के साथ ही मूलधन में 25 फीसद, दूसरे चरण में ब्याज के साथ मूलधन में 20 फीसद व तीसरे चरण में ब्याज के साथ मूलधन में 15 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा।







बिजली चोरी के मामलों में भी मिलेगी राहत



अधिकारियों ने बताया कि ऐसे उपभोक्ता जिन पर बिजली चोरी के मामले दर्ज हैं, वह भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे मामलों में कनेक्शन लोड की प्रतिबद्धता नहीं है। इन उपभोक्ताओं को भी चरणवार तरीके से पंजीकरण कराने पर निर्धारित छूट प्रतिशत का लाभ मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को पंजीकरण के लिए दो हजार रुपये या फिर राजस्व निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत, जो अधिक हो जमा कराना पड़ेगा।