जागरण संवाददाता, रायबरेली। बिगड़े मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तीन दिनों से बादलों के छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी हुई। अब मौसम वैज्ञानिक चेतावनी के बाद किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिक ने कल से दो दिनों तक 20 मिली तक बारिश होने के आसार जताए हैं। बारिश हुई तो किसानों को काफी नुकसान पहुंचेगा। इसके साथ ही सुबह शाम के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

इस बार धान रोपाई के दौरान अच्छी और समय से बारिश होने के कारण फसल काफी अच्छी रही। इसका रकबा भी इस बार डेढ़ लाख हेक्टेयर से अधिक रहा, जो बीते वर्षों में एक लाख हेक्टेयर तक रहता था। सितंबर में हुई तेज बारिश से कई किसानों की फसलें गिर गई थी और काफी नुकसान पहुंचा था।



600 किसानों ने कृषि विभाग में फसलों के नुकसान होने की शिकायत दर्ज कराई थी। फसल तैयार होने पर कई किसानों ने तो फसल की कटाई करा ली, लेकिन अभी भी तमाम किसानों की फसलें खेतों में खड़ी है। इसी बीच दीपावली के बाद मौसम में बदलाव शुरू हो गया। तीन दिनों से आसमान में बादल छाए हैं।

सोमवार को हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इससे किसानों ने फसल काटना बंद करके जो पहले काट चुके, उसे समेटना शुरू कर दिया। मौसम वैज्ञानिक ने गुरुवार से दो दिन तक बारिश होने के आसार जताए हैं। किसानों को चिंता सता रही कि बारिश हुई तो खेत में कटी पड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचेगा। किसान शिवकुमार, राम प्रकाश, देवतादीन, महेंद्र पाल, मायादीन ने बताया कि मशीन से धान की कटाई कराने पर उसमें नमी रहती है। उसे सुखाया जाता है।