यूपी में SIR के दौरान 2.40 लाख मतदाताओं का वेरिफिकेशन पूरा, 13,842 वोटर लिस्ट से बाहर

जागरण संवाददाता, रायबरेली। पंचायत चुनाव काे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगभग चार लाख आठ हजार 475 मतदाताओं का सत्यापन कराया जा रहा है। इसमें अब तक दो लाख 40 हजार 810 मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो गया है, इसमें से 13 हजार 842 मतदाता डुप्लीकेट मिलने पर उन्हें सूची से हटा दिया गया है। अब शेष बचे मतदाताओं का सत्यापन किया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डीएम के निर्देश पर 1510 बीएलओ को सत्यापन के कार्य में लगाया गया है। सभी मतदाताओं का सत्यापन आधार कार्ड के आखिरी चार नंबर से किया जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। मतदाता प्रपत्र छपने के साथ मतदाता सूची बनने का काम पूरा हो चुका है। मतपेटियां भी आ चुकी हैं।

प्रत्याशियों की जमानत राशि से लेकर प्रचार में व्यय होने वाली धनराशि की घोषणा भी हो चुकी है। इस दौरान 408475 मतदाताओं का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए। ये सामने आया कि इसमें से हजारों की संख्या में मतदाता डुप्लीकेट हैं।

अधिकारियों ने इसकी जांच कर 15 दिन में नाम हटाने के साथ ही इसकी सूचना देने के निर्देश दिए थे। 1510 बीएलओ को लगाकर इस कार्य को शुरू कराया गया। अब तक लगभग 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें दो लाख 40 हजार 810 मतदाताओं को सत्यापन किया गया है। उसी में 13 हजार 842 मतदाताओं का नाम हटा दिया गया है। एक लाख 67 हजार छह सौ 65 का सत्यापन होना बाकी है। सत्यापन पूरा करने के लिए 24 नवंबर तक का समय दिया गया है। सभी का सत्यापन आधार कार्ड के आखिरी के चार अंकों से किया जा रहा है।