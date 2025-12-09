Language
    SIR in UP: यूपी के इस जिले में सूची से बाहर होंगे 42 हजार से अधिक मतदाता, प्रक्रिया को मात्र तीन दिन शेष

    By Pulak Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में मतदाता सूची से 42 हजार से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अब केवल तीन दिन शेष बचे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्रों को भराकर उनका डिजिटलाइजेशन कराने के साथ ही मैपिंग भी कराई जा रही है। इस प्रक्रिया को वैसे तो चार दिसंबर तक पूरा होना था, लेकिन इसकी तिथि बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई। पहले तो अधिकारियों ने बढ़ी तेजी दिखाई, लेकिन तारीख बढ़ी तो फिर उसी रफ्तार से काम होने लगा।

    इस प्रक्रिया को पूरा होने में मात्र तीन दिन शेष बचे हैं, लेकिन अभी मैपिंग का काम काफी शेष है। हा लांकि, तहसील स्तर पर कई टीमें लगाकर निर्धारित समय में काम पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    इस दौरान जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें काफी संख्या में मतदाता मृतक हो चुके हैं, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा। इसके साथ विस्थापित होने वालों की संख्या भी एक लाख के करीब पहुंच गई है।

    गणना प्रपत्रों को को बीएलओ ने घर-घर वितरित करके भरवाया और फिर जमा कराकर डिजिटलाइजेशन का काम शुरू किया। शुरूआत में 2003 की मतदाता सूची में लिंक उपलब्ध न होने से मैपिंग नहीं हो सकी थी। इससे डिजिटलाइजेशन तो होता गया, लेकिन अब उनकी 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग की जा रही है।

    सलोन विधान सभा क्षेत्र में तीन लाख 61 हजार 274 मतदाता हैं, इसमें से दो लाख 21 हजार आठ मतदाताओं की मैपिंग हो सकी। वहीं 12 हजार 744 मृतक, 14 हजार 243 अनुपस्थित और 23 हजार 303 स्थानांतरित मतदाता सामने आए हैं। इसी तरह सरेनी विधानसभा क्षेत्र में में तीन लाख 74 हजार 667 मतदाताओं के सापेक्ष एक लाख 46 हजार 503 मतदाताओं की मैपिंग हो सकी।

    वहीं दस हजार मृतक, छह हजार ऐसे मतदाता जाे मौके पर नहीं मिले और 27 हजार कहीं और जाकर रहने लगे। बछरावां विधानसभा में तीन 43 हजार 469 मतदाताओं में से एक लाख 55 हजार की मैपिंग हो सकी। इसमें 11 हजार 371 मतदाता मृतक पाए गए, आठ हजार 334 अनुपस्थित, 27 हजार स्थानांतरित मतदाता पाए गए।

    ऊंचाहार विधान सभा क्षेत्र में तीन लाख 47 हजार 849 के सापेक्ष एक लाख 33 हजार 311 की मैपिंग हो सकी। वहीं आठ हजार 67 मृतक, चार हजार 156 अनुपस्थित और 19 हजार 578 मतदाता ऐसे मिले जो कहीं और रहने लगे हैं। हालांकि 11 दिसंबर तक इनकी संख्या और बढ़ने के आसार हैंं।