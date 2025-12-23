यूपी में ड्राफ्ट में नाम न होने वाले 2.96 लाख मतदाताओं को जारी होगी नोटिस, 26 दिसंबर तक जमा करें गणना फॉर्म

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) का कार्य पूरा हो गया है, हालांकि इस काम की अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। एएसडी के अनुपस्थित डाटा का सत्यापन किया जा रहा है। 2003 व अन्य किसी मतदाता सूची में नाम न सूची बनाई जा रही है। इसमें दो लाख 96 हजार लोग हैं। सभी को नोटिस भेजी जाएगी। 30 दिसंबर से नोटिस भेजने का कार्य शुरू हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मतगणना प्रपत्र के वितरण का कार्य पूरा होने के बाद बीएलओ व अन्य अधिकारी ड्राफ्ट बनाने में लगे हैं। सत्यापन की रिपोर्ट में 67 हजार 529 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। एक लाख 69 हजार 607 लोग पूरी तरह विस्थापित हो गए हैं, जबकि 28 हजार 25 लोगों को कई जगह की मतदाता सूची में नाम पाया गया है।

जैसे-जैसे काम आगे बढ़ रहा है, अनुपस्थिति व 18 साल से ऊपर वाले लोग नाम जुड़वाने के लिए निर्वाचन कार्यालय या बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं। बीएलओ फार्म छह भरने की सलाह देने के साथ ही मदद भी कर रहे हैं।

अब तक लगभग 18 साल से ऊपर वाले छह हजार 674 लोगों ने फार्म छह भरा है, जबकि 12 हजार पांच सौ 25 अनुपस्थित लोगों ने फार्म छह भरकर मतदाता बनने के लिए आवेदन किया। 2003 या अन्य किसी मतदाता सूची में नाम न होने वालों की ड्रॉफ्टिंग का कार्य चल रहा है। इसमें अब तक लगभग दो लाख 96 हजार लोगों की सूची बनाई गई है। 30 दिसंबर से ड्रॉफ्टिंग में नाम न हाेने वालों लोगों को नोटिस भेजने का काम शुरू हो जाएगा। नोटिस मिलने के बाद निर्वाचन कार्यालय में संबंधित अधिकारी से मिलना होगा। वहीं चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 13 पहचान दस्तावेज में एक को देना होगा।