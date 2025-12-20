UP: रायबरेली में अराजकतत्वों ने तोड़ी डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, ग्रामीणों में आक्रोश

अंबेडकर प्रतिमा तोड़े जाने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ ही देर में सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। प्रतिमा तोड़े जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीण आशीष गौतम, राजू, रामफेर, जगजीवन, सुंदरलाल, गणेश, जगदंबा, बब्बू, अजय, कमलेश का कहना है कि बाबा साहब की प्रतिमा समाज में सम्मान और समानता की प्रतीक है, ऐसे में इस तरह की घटना न केवल उनकी भावनाओं को आहत करती है बल्कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास भी है।

लोगों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और प्रतिमा की मरम्मत की मांग की है। पुलिस ने लोगों लोगों को समझा कर शांत कराया। साथ ही आसपास लगे सीसी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नगर पंचायत अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह उर्फ रामजी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करने के साथ ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। थानाध्यक्ष राजीव सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।