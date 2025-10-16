यूपी रोडवेज की बसों में अब गूंजेंगे भक्ति गीत, यात्रियों को मिलेगी मोबाइल चार्जिंग की सुविधा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। यात्रियों की यात्रा अब और भी आरामदायक और मनोरंजक होने जा रही है। परिवहन निगम डिपो की 176 बसों में जल्द ही म्यूजिक सिस्टम की सुविधा शुरू की जा रही है। परिवहन निगम द्वारा सभी बसों में म्यूजिक सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को सफर के दौरान भक्ति गीतों के साथ-साथ अन्य मधुर संगीत का भी आनंद मिलेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह पहल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। अब तक बसों में मनोरंजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस नई व्यवस्था से यात्रियों को लम्बे सफर में न केवल बोरियत से राहत मिलेगी, बल्कि सफर और भी यादगार बन सकेगा। इसके साथ ही एक और बड़ी सुविधा यात्रियों को मिलने जा रही है। मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट। सभी 176 बसों में मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था की जा रही है।

अब यात्री अपने मोबाइल फोन, टैबलेट आदि चार्ज कर सकेंगे, जिससे लम्बी दूरी की यात्राओं के दौरान मोबाइल की बैटरी खत्म होने की चिंता नहीं रहेगी। खास बात यह है कि ई-टिकटिंग मशीन (ईटीएम) के लिए भी अलग चार्जिंग प्वाइंट की व्यवस्था पहली बार की जा रही है। अब परिचालकों को ईटीएम मशीन की बैटरी खत्म होने की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी, जिससे टिकटिंग प्रक्रिया भी पहले से बेहतर होगी।

परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि प्रदेश की अब सभी बसों में म्यूजिक सिस्टम,मोबाइल व ईटीएम मशीन चार्जर प्वाइंट अनिवार्य कर दिया गया।जिसके साथ ही बसों को फैन्सी इलेक्ट्रिकल सजाया जाएगा।जिन्होने बताया कि सभी बसों को दस बिन्दुओं का नया गाइडलाइन जारी करके उसके अनुपालन करने के निर्देश दिया गया है।