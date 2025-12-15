Language
    UP Roadways: कोहरे में सुरक्षित दौड़ेंगी रोडवेज बसें, ड्राइवरों को इस तरह किया जाएगा ट्रेंड

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:50 PM (IST)

    सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण रोडवेज बस यात्रियों को होने वाली समस्या को लेकर परिवहन निगम सतर्क हो गया है। कोहरे के कारण यात्रियों की यात्रा प्रभावि ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण रोडवेज बस यात्रियों को होने वाली समस्या को लेकर परिवहन निगम सतर्क हो गया है। कोहरे के कारण यात्रियों की यात्रा प्रभावित न होने पाए और गंतव्य पर समय से पहुंचे, इसके लिए परिवहन निगम ने तैयारी तेज कर दी है। चालकों को प्रशिक्षण देने के साथ बसों में कोहरे से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं।

    रायबरेली डिपो से 174 रोडवेज बसों को विभिन्न मार्गों में संचालित किया जा रहा है। पिछले साल कोहरे के दौरान कई बसों को रोकना पड़ा था। इस बार किसी भी तरह से परेशानी न हो, सफर भी सुरक्षित रहे। इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। रोडवेज की बसों के लिए ऑल वेदर बल्ब लगवाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अब चालकों को ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि कोहरे में दुर्घटना रहित यात्रा हो सके। इस बार निगम ने तकनीक के सहारे कोहरे की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

    रोडवेज बसों में ऑल वेदर बल्ब लगाने के साथ-साथ वाइपर, टूटे खिड़कियों के शीशे बदलवाने व इंडीकेटर लगाने का काम किया जा रहा है। विभाग के मुताबिक, चालकों को जल्द ही राज्य कार्यालय से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि ऑफलाइन क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कोहरे में सुरक्षित सफर करना है।


    चालकों को इस तरह किया जाएगा प्रशिक्षित


    रोडवेज बसों के चालक और परिचालक को विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें उन्हें बताया जाएगा कि फाग, फिसलन व कम दृश्यता में वाहन कैसे नियंत्रित रखें। आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी जैसे विषय शामिल होंगे। विभाग के अनुसार ड्राइवरों को रात्रिकालीन ड्राइविंग के दौरान लो बीम हेडलाइट के इस्तेमाल व फाग लाइट की मदद से रास्ते की पहचान करने की तकनीक सिखाई जाएगी। इसके अलावा बसों की तकनीकी, फिटनेस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही बसों में अग्निशमन यंत्र व प्राथमिक उपचार किट रखना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बसों की अन्य खामियों को प्रतिदिन जानकारी देने के लिए कहा गया है।



    दिसंबर में कोहरे के कारण रोडवेज बसों को यात्रा के दौरान रूट पर ही रोक देना पड़ता था, लेकिन इस बार सभी बसों में व्यापक व्यवस्था की गई है। ताकि कोहरे में रास्ता साफ दिखे। चालकों को जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे वह दक्षता हासिल कर सकें। - आरके त्रिपाठी क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन निगम