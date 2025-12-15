UP Roadways: कोहरे में सुरक्षित दौड़ेंगी रोडवेज बसें, ड्राइवरों को इस तरह किया जाएगा ट्रेंड

जागरण संवाददाता, रायबरेली। सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण रोडवेज बस यात्रियों को होने वाली समस्या को लेकर परिवहन निगम सतर्क हो गया है। कोहरे के कारण यात्रियों की यात्रा प्रभावित न होने पाए और गंतव्य पर समय से पहुंचे, इसके लिए परिवहन निगम ने तैयारी तेज कर दी है। चालकों को प्रशिक्षण देने के साथ बसों में कोहरे से बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं।



रायबरेली डिपो से 174 रोडवेज बसों को विभिन्न मार्गों में संचालित किया जा रहा है। पिछले साल कोहरे के दौरान कई बसों को रोकना पड़ा था। इस बार किसी भी तरह से परेशानी न हो, सफर भी सुरक्षित रहे। इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। रोडवेज की बसों के लिए ऑल वेदर बल्ब लगवाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अब चालकों को ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ताकि कोहरे में दुर्घटना रहित यात्रा हो सके। इस बार निगम ने तकनीक के सहारे कोहरे की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।