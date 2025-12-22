UP Roadways: अब एक सप्ताह पहले शादी, पिकनिक के लिए बुक कर सकते हैं रोडवेज बसें
बरात व पिकनिक जैसे निजी कार्यक्रमों के लिए अब रोडवेज बसों की बुकिंग पहले से कहीं अधिक आसान कर दी गई है। परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा और अपनी आय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। बरात व पिकनिक जैसे निजी कार्यक्रमों के लिए अब रोडवेज बसों की बुकिंग पहले से कहीं अधिक आसान कर दी गई है। परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा और अपनी आय बढ़ाने के उद्देश्य से बुकिंग नियमों में बदलाव किया है। अब एक माह पहले नहीं बल्कि एक सप्ताह पहले ही रोडवेज डिपो पहुंचकर बस बुक करा सकते हैं।
कई बार सहालग या अन्य विशेष तिथियों पर बुक कराने के लिए निजी बसें भी नहीं मिल पाती हैं। ऐसे में लोग छोटे कई वाहन बुक करके आते जाते हैं।
परिवहन निगम की ओर से शादी, पिकनिक व अन्य निजी कार्यक्रमों के लिए 400 किलोमीटर (आना–जाना) व 24 घंटे के लिए बस का किराया मात्र 27,808 रुपये निर्धारित किया गया है। बस बुकिंग के लिए आवेदक को एआरएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। शादी के कार्यक्रम के लिए आवेदन के साथ शादी का कार्ड लगाना होगा।
न्यूनतम बुकिंग 400 किलोमीटर के लिए ही की जाएगी। यदि यात्रा की दूरी इससे कम भी होती है तो किराया 400 किलोमीटर के हिसाब से ही लिया जाएगा। वहीं, 400 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर निर्धारित दर के अनुसार अतिरिक्त शुल्क देना होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि रोडवेज बसें न केवल सस्ती बल्कि सुरक्षित भी हैं। नियमों में किए गए इस बदलाव से लोगों को राहत मिलेगी और परिवहन निगम की आय में भी वृद्धि होगी।
