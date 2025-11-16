Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में इस रेलमार्ग पर बदली जा रही 20 साल पुरानी पटरियां, बेहतर होगा ट्रेनों का संचालन

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:28 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एक रेलमार्ग पर 20 साल पुरानी पटरियों को बदला जा रहा है। इस नवीनीकरण का मुख्य उद्देश्य ट्रेनों के संचालन को बेहतर बनाना, गति बढ़ाना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नई पटरियां आधुनिक तकनीक से बनी हैं और रेलवे के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इससे यात्रा सुरक्षित और आरामदायक होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    बदली जा रही 20 साल पुरानी रेल पटरी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रायबरेली-प्रयागराज रेलमार्ग स्थित दरियापुर रेलवे स्टेशन की परिधि में पुरानी रेल पटरियों को बदलने का काम शुरु करा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रेल पटरियां काफी पुरानी हो गई थी, जिनके बदलने से यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही ट्रेनों का संचालन भी बेहतर होगा। ये कार्य आरंभ करा दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि दरियापुर स्टेशन पर कुल तीन प्लेटफॉर्म है। इनमें प्लेटफॉर्म तीन की पटरियां पुरानी हो गई थी, जिसके चलते ये कई स्थानों पर जर्जर भी हो गई थी। इसको देखते हुए इन्हें बदलने को लेकर उच्चाधिकारियों से मांग की गई थी। शनिवार को काशन मिलने पर इस पटरी पर खड़े आरेडिका के कोचों को हटाया गया।

    रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने प्लेटफॉर्म तीन पर पटरियों की जांच की। इसके बाद जेसीबी की मदद से पुराने स्लीपर और पटरी के हिस्सों को हटाने का काम शुरू किया गया। अधिकारियों का कहना है कि पटरियों के साथ ही रबड़ पैड, पेंडुल व स्लीपर भी बदले जाएंगे।

    डलमऊ के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलपथ बीबी सिंह का कहना है कि करीब 20 वर्ष पहले लगाई गई पटरियों में खामियां आ गई थी, जिसके कारण इन्हें बदला जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रैक बदलने का यह कार्य अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा।