यूपी में इस रेलमार्ग पर बदली जा रही 20 साल पुरानी पटरियां, बेहतर होगा ट्रेनों का संचालन

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रायबरेली-प्रयागराज रेलमार्ग स्थित दरियापुर रेलवे स्टेशन की परिधि में पुरानी रेल पटरियों को बदलने का काम शुरु करा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि रेल पटरियां काफी पुरानी हो गई थी, जिनके बदलने से यात्रियों की सुरक्षा के साथ ही ट्रेनों का संचालन भी बेहतर होगा। ये कार्य आरंभ करा दिया गया है।

बता दें कि दरियापुर स्टेशन पर कुल तीन प्लेटफॉर्म है। इनमें प्लेटफॉर्म तीन की पटरियां पुरानी हो गई थी, जिसके चलते ये कई स्थानों पर जर्जर भी हो गई थी। इसको देखते हुए इन्हें बदलने को लेकर उच्चाधिकारियों से मांग की गई थी। शनिवार को काशन मिलने पर इस पटरी पर खड़े आरेडिका के कोचों को हटाया गया।

रेलवे इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने प्लेटफॉर्म तीन पर पटरियों की जांच की। इसके बाद जेसीबी की मदद से पुराने स्लीपर और पटरी के हिस्सों को हटाने का काम शुरू किया गया। अधिकारियों का कहना है कि पटरियों के साथ ही रबड़ पैड, पेंडुल व स्लीपर भी बदले जाएंगे।