जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार तहसील क्षेत्र का गांव इटौराबुज़ुर्ग निकट भविष्य में विकास का हब बनने जा रहा है। इससे यहां उद्योगों की स्थापना होने से लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यूपीडा ने यहां इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के लिए दुबारा 21 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है।

इसके पहले यूपीडा यहां करीब 380 बीघा जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है, जिसमें अधिकांश किसानों ने जमीन की रजिस्ट्री यूपीडा के नाम कर दी है। कुछ एक शेष रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। इस बीच सरकार ने करीब 85 बीघा और जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। जिसमें 76 गाटों की 21.1512 हेक्टेयर जमीन शामिल है।

भूमि अधिग्रहण के पूरा होने के बाद इटौराबुज़ुर्ग यूपीडा कर चुका है। जिसके लिए किसानों को मुआवजा भी दिया गया है। अब 21.1512 हेक्टेयर यानी करीब 85 बीघा जमीन और किसानों से ली जाएगी। यहां तहसील क्षेत्र के इटौरा बुजुर्ग गांव में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जायेगी।

उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न एक्सप्रेस वे के किनारे कई जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से विकास की योजनाएं शुरू कर रही है। जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जा सके। इसी कड़ी में जनपद के ऊंचाहार तहसील के इटौराबुज़ुर्ग को चुना गया है। चयनित स्थान गंगा एक्सप्रेस वे, लखनऊ-प्रयागराज नेशनल हाईवे तथा प्रयागराज-लखनऊ रेल खंड रामचन्द्रपुर रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। जो परिवहन के मद्देनजर रेल तथा सड़क मार्ग से लगा है।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) इस औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अभी जमीन अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा है। जमीन उपलब्ध होते ही आगे की कार्यवाही शुरू की जायेगी। इसके साथ ही निकट भविष्य में रामचंद्र पुर रेलवे स्टेशन का भी विस्तार किया जा सकता है।