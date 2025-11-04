पराली के बदले किसानों को मिलेगी गोबर की खाद, योगी सरकार ने शुरू की नई योजना

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले में 90 गोशाला संचालित है। इसमें लगभग 25 हजार गोवंश हैं। सभी गोशाला में लगभग 70 से 80 ट्राली गोबर निकलता है। पशु पालन विभाग ने शासन के निर्देश पर पराली के बदले किसानों को गोबर देने की बात कही है। सभी खंड विकास अधिकारियों व गोशाला संचालकों को इसके लिए विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



किसानों द्वारा पराली जलाने से वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके चलते प्राण वायु जहरीली होती जा रही है। सरकार इसके लिए किसानों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित कर रही है। इसके अतिरिक्त कई किसानों पर सख्ती भी की गई। पराली जलाने के मामले में रोक लगाने के लिए पशु पालन विभाग नई योजना लेकर आया है।

विभाग ने 18 ब्लाकों के खंड विकास अधिकारियों, उप पशु चिकित्साधिकारियों व अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि गोवंश को सर्दी से बचाने व किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए गोबर की खाद के बदले पराली स्कीम को शीघ्रता से शुरू करें। इस समय धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है।

निर्देशित किया गया है कि किसानों से पराली संग्रह कर स्थानीय निराश्रित गोवंश आश्रय स्थलों पर रखा जाए। खेत से गोशाला तक पराली को लाने में परिवहन की व्यवस्था मनरेगा अथवा वित्त आयोग द्वारा किया जाएगा। पराली को हरे चारे व भूसे में उपयुक्त मात्रा में मिलाकर गोवंशों को खिलाएं। पराली का उपयोग गोवंश आश्रय स्थलों में गोवंशों के नीचे बिछावन के रूप में भी किया जाना सुनिश्चित करें।