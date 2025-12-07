Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: रायबरेली में रेलवे लाइन के किनारे लगी आग, डलमऊ स्टेशन पर रोकी गई ऊंचाहार एक्सप्रेस

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:39 PM (IST)

    Fire Beside RailwayTrack : सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीबी सिंह का कहना है कि आग लगने की सूचना के बाद अलर्ट कर दिया गया था। कुछ देर के लिए ऊंचाहार एक्सप्र ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    पटरी के किनारे अचानक आग लग गई

    जागरण संवाददाता, रायबरेली: जिले के डलमऊ से लालगंज रेलवे स्टेशन के बीच स्थित रेलवे गेट नंबर 70सी के पास पटरी के किनारे अचानक आग लग गई। रेलवे ट्रैक के काफी करीब आग की लपटें उठ रही थी।

    आग काफी दूर तक फैली, इसकी सूचना कीमैन ने अधिकारियों को दी। इसके बाद रेल कर्मियों और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान कुछ देर के लिए ऊंचाहार एक्सप्रेस को डलमऊ स्टेशन पर रोका गया।

    रेलवे लाइन के किनारे रविवार की शाम आग लग गई। आग बढ़ते ही किनारे-किनारे काफी दूर तक पहुंच गई। पेट्रोलिंग के दौरान कीमैन ने इसकी जानकारी सीनियर सेक्शन इंजीनियर व स्टेशन मास्टर डलमऊ को दी।

    इसी दौरान प्रयागराज से चंडीगढ़ जाने वाली गाड़ी संख्या 14217 ऊंचाहार एक्सप्रेस के आने का समय हो गया। ट्रेन डलमऊ स्टेशन पहुंची तो उसे वहीं रोका गया। आग किन कारणों से लगी, इसकी जानकारी नहीं हो सकी है।

    रेलवे का टीआरडी (ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन) विभाग घटना की सूचना मिलते ही सक्रिय हो गया। राहत कार्य शुरू करते हुए टीम ने इलेक्ट्रिक इंजन संचालन के लिए लगाए गए हाईटेंशन इलेक्ट्रिक तारों की कुछ दूरी में सप्लाई बंद कर दी। आग पर नियंत्रण के बाद विभागीय अधिकारियों ने ट्रैक व ओवरहेड वायरिंग की तकनीकी जांच कराई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीबी सिंह का कहना है कि आग लगने की सूचना के बाद अलर्ट कर दिया गया था। कुछ देर के लिए ऊंचाहार एक्सप्रेस को डलमऊ स्टेशन पर रोका गया। आग पर काबू पाने और ट्रैक की जांच कराने के बाद ट्रेन रवाना हुई। ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक एसके सिंह यादव का कहना है कि सूचना मिली है। लालगंज चौकी प्रभारी को मौके पर भेजकर जांच कराई जा रही है।